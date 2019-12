Fahrt zu den Krippen

Der "Monatstreff" des Rhönklub-Zweigvereins Burkardroth organisiert am Freitag, 3. Januar, eine Nachmittagsfahrt zu Kirchen mit besonderen Krippen. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr an der Kirche in Burkardroth zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Besichtigt werden die evangelische Kirche in Münnerstadt und die evangelische Kirche in Mellrichstadt. In Wechterswinkel kann die Sonderausstellung zum Rhöner Krippenweg besucht werden. Auf der Weiterfahrt kann in der evangelischen Kirche in Ostheim ebenfalls eine Krippe besichtigt werden, außerdem gibt es in der Kirchenburgschule eine Krippenausstellung. Wenn es zeitlich klappt, geht der Ausflug weiter nach Oberfladungen, wo in der Kirche eine Barockkrippe aus Fladungen zu sehen ist. Auf der Fahrt nach Bischofsheim kann der Krippe in der Kirche in Weisbach noch ein kurzer Besuch abgestattet werden. Zur Abendeinkehr sind im Gasthaus Dickas in Bischofsheim Plätze reserviert. Anmeldung: Stilla Wehner (Tel.: 09734/7721) bis Montag, 30. Dezember. sek