Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein weiteres Mal bewiesen die Beamten der Polizei Bad Brückenau einen guten Riecher: Am Montagnachmittag kontrollierte eine Streife in der Bahnhofstraße eine 37-Jährige mit ihrem Auto. Bei der Überprüfung der Fahrerin stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Drogeneinfluss stand. Das Fahrzeug wurde am Busbahnhof abgestellt, und die 37-Jährige musste für die weiteren Maßnahmen zur Dienststelle mitkommen. Dort wurde eine Blutentnahme angeordnet und von einer herbeigerufenen Ärztin vorgenommen, heißt es im Pressebericht der Polizei Bad Brückenau. pol