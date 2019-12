Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein 21-Jähriger aus Bad Brückenau ist am Sonntagnachmittag am Steuer seines Pkw durch seine unstete Fahrweise aufgefallen. Im Rahmen einer Kontrolle ergaben sich eindeutige Hinweise auf Drogenkonsum, was eine Blutentnahme nötig machte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, je nach Ergebnis der Blutanalyse dürften neben einer Geldstrafe auch Konsequenzen für die Fahrerlaubnis folgen, teilt die Polizei mit. pol