Fahrt nach Sömmersdorf

Die Pfarrei Untersteinach fährt morgen zu den "Fränkischen Passionsspielen" nach Sömmersdorf. Das Leben, das Leiden und die Auferstehung Jesu stehen im Mittelpunkt der Aufführung, an der 400 Menschen mitwirken. Abfahrt ist um 11.30 Uhr in Stadtsteinach (Knollenstraße), um 11.45 Uhr in Untersteinach (Bushaltestelle Hauptstraße) und um 12 Uhr in Kulmbach (Schwedensteg). Die Aufführung beginnt um 14.30 Uhr und dauert etwa dreieinhalb Stunden. Infos und Anmeldung im Pfarramt, Telefon 09225/208.