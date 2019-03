Fahrt nach Seßlach und Umgebung

Die Fahrt der Kolping-Senioren ins westliche Coburger-Land findet am Mittwoch, 20. März, statt. In der Stadt Seßlach wird es zunächst eine Stadtführung geben, an die sich das Mittagessen in Seßlach anschließt. Danach geht es über Gemünda in den ehemaligen Grenzbereich in Richtung Autenhausen und Bad Colberg. Auch hier wird die Gruppe Informationen über die damalige Situation und die Auflösung der Ortschaft Billmutshausen von einem Reiseführer bekommen. Nach Rückkehr in den Ort Gemünda gibt es eine Kaffeepause im "Café Mohnbiene" auf einem Selbstvermarkter-Bauernhof. Die Abfahrt am Kaulanger ist auf 9.30 Uhr festgelegt. Rückkunft in Kronach ist zwischen 18 und 19 Uhr. Verbindliche Anmeldungen sind bis zum 18. März bei der Drogerie Nadler (Telefon 3525) oder bei Wolfgang Simon (Telefon 1762) notwendig. Zu dieser Fahrt der Kolpingsfamilie sind auch interessierte Gäste willkommen. red