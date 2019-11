Für die Fahrt nach Naumburg mit seinem Dom Peter und Paul, dem Ziel der Tagesfahrt der Stadt Lichtenfels am Samstag, 30. November, sind noch einige Plätze frei. Nach Ankunft in Naumburg wird zunächst die historische Altstadt besichtigt. Ein Meisterwerk menschlicher Schöpferkraft ist der Naumburger Dom, der am Nachmittag im Rahmen einer Führung besichtigt wird. Und es bleibt Zeit für einen Bummel über den kleinen Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz. Außerdem findet an diesem Wochenende "Weihnachtliches in den Höfen" statt. Dieses wartet mit Kostbarem und Köstlichkeiten auf. Abfahrtzeiten: Firma Gutgesell 7 Uhr, Bahnhof 7.10 Uhr, Breiter Rasen, ehemalige Sparkasse 7.20 Uhr, Michelau 7.30 Uhr. red