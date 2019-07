Das BBV-Bildungswerk im Bezirk Oberfranken, Geschäftsstelle Kronach, lädt alle Interessenten zu seinen Lehrfahrten ein. Auf dem Programm stehen eine Führung in "Bärbels Garten" in Dixenhausen sowie eine Betriebsführung bei Faber-Castell in Stein bei Nürnberg. Für die Fahrt am Mittwoch, 7. August, sind noch einige Plätze frei. Weitere Infos und Anmeldungen sind bei der BBV-Geschäftsstelle Kronach unter der Telefonnummer 09261/60670 möglich. red