Rentweinsdorf vor 20 Stunden

Fahrt nach Kirchschletten

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe "Menschen mit chronischem Schmerz" findet am Mittwoch, 26. Juni statt. Die Gruppe trifft sich um 13 Uhr am Planplatz in Rentweinsdorf zur Weiterfahrt nach Kir...