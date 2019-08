Fahrt nach Dettelbach

Zum 11. Mal lädt der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen zu seiner traditionellen Fahrt "Wein-Kultur-Natur" ein Die Tour findet am Freitag, 13. September, statt und führt nach Dettelbach und Umgebung. Die Busabfahrt beginnt um 9.45 Uhr am Massaplatz, um 9.50 Uhr am Berliner Platz und um 10 Uhr an der St. Elisabeth-Kirche in Garitz.

Erste Station ist eine Weinbergshütte, mitten in den Weinbergen oberhalb von Dettelbach gelegen mit Ausblick über das Kitzinger Land, die Mainschleife und den Steigerwald. Hier stärken sich die Teilnehmer bei einer Brotzeit und einer Weinprobe. Von hier aus beginnt eine eineinhalbstündige Wanderung auf den Dettelbacher Höhen hinab zum Städtchen. Nach der Besichtigung der berühmten Wallfahrtskirche "Maria im Sand" ist Erholung im benachbarten Café angesagt, bevor die Gruppe Gelegenheit erhält, bei einer Führung den romantischen Altort kennenzulernen.

Der Tag klingt aus in einer Heckenwirtschaft in Neuses am Berg. Die Rückkehr in Bad Kissingen ist für ca. 20 Uhr vorgesehen. Die Tour wird in allen Abschnitten vom Bus begleitet.

Anmeldungen an Eberhard Gräf (Tel.: 0971/694 89) bis spätestens 9. September. red