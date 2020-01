Fahrt ins Theater

Der Rhönklub-Zweigverein Burkardroth unternimmt am Samstag, 25. April, eine Theaterfahrt, die zusammen mit der Volkshochschule Burkardroth organisiert wird, in das Südthüringische Theater nach Meiningen. Aufgeführt wird die romantische Oper "Der Fliegende Holländer" von Richard Wagner. Beginn der Aufführung ist um 19.30 Uhr. Abfahrt ist um 17.45 Uhr auf dem Marktplatz in Burkardroth, Zusteigemöglichkeiten bestehen in Stangenroth und Premich.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Burkardroth bis spätestens Dienstag, 18. Februar, unter Tel.: 09734/910 123 entgegen. Ansprechpartnerin ist Veronika Roth. Anmeldungen sind auch über das Internet www.burkardroth.de bzw. www.vhs-kisshab.de möglich. sek