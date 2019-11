Fahrt ins Theater

Bei den Theater- und Konzertfreunden der Europa-Union Hammelburg steht am Sonntag, 17. November, die dritte Theaterfahrt des "gemischten Abo - Rang A" nach Schweinfurt an. Abfahrt ist um 18.30 Uhr mit dem Bus am Weihertorplatz, Halt in der Kissinger Straße, Fuchsstadt, Langendorf und Rütschenhausen. Aufgeführt wird das Tanztheater "Zauberflöte 3.0" . sek