Fahrt ins Schweinfurter Theater

Die Europa-Union Hammelburg veranstaltet am Montag, 25. Februar, die siebte Theaterfahrt des "gemischten Abos - Rang A" nach Schweinfurt.

Aufgeführt wird vom Ensemble des Theaters Schloss Maßbach das Schauspiel "Biedermann und die Brandstifter" von Max Frisch.

Die Busabfahrt ist um 18.30 Uhr in Hammelburg am Weihertorplatz. Weitere Haltepunkte sind in der Kissinger Straße in Hammelburg, in Fuchsstadt, Langendorf und Rütschenhausen. sek