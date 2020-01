Fahrt ins Schlosstheater mit dem Rhönklub

Eine Fahrt ins Schlosstheater nach Fulda zum "Wintergarten-Varieté" bietet der Rhönklub Bad Kissingen am Dienstag, 24. März, an. Artisten, Tänzer, Musiker und Sänger aus der ganzen Welt entführen auf eine akrobatisch-musikalische Reise. Die Teilnehmer treffen sich zur Bildung von Fahrgemeinschaften um 18 Uhr am Geschwister-Scholl-Platz. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr. Anmeldungen zu der Fahrt nimmt Hildegard Schöllhorn unter Tel.: 0971/149 30 96, oder per E-Mail: hiinki09@gmx.de bis spätestens Samstag, 25. Januar, entgegen. sek