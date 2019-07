Fahrt ins romantische Dinkelsbühl

Der Obst- und Gartenbauverein lädt zur Tagesfahrt ins mittelfränkische Dinkelsbühl ein. Busabfahrt ist am Samstag, 31. August, um 7 Uhr am Gemeindehaus. Unterwegs gibt es Kaffee, Kuchen und Brotzeit. Gegen 11 Uhr ist eine Stadtführung in der spätmittelalterlichen Stadt eingeplant, danach bleibt Zeit, um die Stadt selbst zu erkunden. Die Rückfahrt wird gegen 15.30 Uhr angetreten, eine Abendeinkehr ist eingeplant. Die Kosten für die Busfahrt, Brotzeit und Stadtführung werden vom Gartenbauverein Stublang übernommen. Da noch Plätze im Bus vorhanden sind, können gerne auch wieder auswärtige Gäste gegen einen kleinen Unkostenbeitrag mitfahren. Um Anmeldung wird bei Helmut Reinhardt unter Telefonnummer 09573/6121 gebeten. red