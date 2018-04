Fahrt ins Mainfrankentheater

Am Sonntag, 15. April, fährt der Theaterring Hammelburg ins Mainfrankentheater Würzburg zum Schauspiel "Draußen vor der Tür" von Wolfgang Borchert. Nach der Vorstellung ist eine Einkehr in die Hl.-Geist-Weinstuben geplant. Busabfahrt ist um 18.15 Uhr am Weiher (Bleichrasen), weiter an den Haltestellen vor der Bahnbrücke in der Berliner Straße, an der Kreuzung Berliner Straße - Danziger Straße und an der Schule in Langendorf. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr. Informationen bei H. Schilling, Tel.: 09732/791 41. sek