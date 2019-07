Die Osteoporose-Selbsthilfegruppe unternahm einen Ausflug in das mittelfränkische Bad Windsheim. Dort bot sich für eine Gruppe die Möglichkeit, das Freilandmuseum zu besuchen, während die übrigen Teilnehmer die Therme mit dem 26 -prozentigen Salzsee genießen konnten. Alle fanden sich wieder in der Kilianiklinik ein, wo über die Therapieangebote der Klinik, auch in Bezug auf Osteoporose referierte wurde. Eine Gästeführerin zeigte das Städtchen. Mit vielen Eindrücken trat man die Heimreise an. red