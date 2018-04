Am kommenden Mittwoch, 18. April, findet die "Fahrt ins Blaue" der "Älteren Generation Kronach" statt. Da mit zwei Bussen gefahren wird, sind einige Plätze frei. Wer noch mitfahren möchte, zahle bitte 19 Euro auf das Konto der "Älteren Generation Kronach" (DE36 7715 0000 0100 1091 98) ein. Bus I - geführt von Peter Steinhäußer - startet um 13.35 Uhr in Knellendorf und setzt um 13.40 Uhr am Schützenhaus seine Fahrt fort, 13.50 Uhr ist er bei der Shell-Tankstelle und um 14 Uhr beim Bierbaum. Bus II - geführt von Manfred Nerlich - startet um 13.40 Uhr an der Tankstelle Weiß in der Rodacher Straße und setzt seine Fahrt um 13.50 Uhr am Inneren Ring (Bushaltestelle) fort:14 Uhr ist er beim Bierbaum. Neuses (Kirche und Siedlung) wird um 14.05 Uhr angefahren. red