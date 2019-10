Die Rheuma-Liga Forchheim fährt am kommenden Samstag 19. Oktober, ins Thermalbad nach Bad Staffelstein. Nach drei Stunden Aufenthalt in der Therme geht es noch zum Mittagessen nach Röbersdorf. Abfahrt ist um 7.45 Uhr am E-Center in der Bamberger Straße in Forchheim. Vorherige Haltestellen sind in Heroldsbach, Hausen und Burk. Gäste sind auf dieser Fahrt in die Staffelsteiner Therme willkommen, teilt die Rheuma-Liga mit. Anmeldungen unter Telefon 09191/60642 oder 09191/975888. red