Fahrt in die Hauptstadt Thüringens

Die Gartenfreunde Ebermannstadt planen am Samstag 30. November, eine Fahrt nach Erfurt mit Stadtführung und Besuch des Weihnachtsmarktes. Hauptattraktionen des Marktes sind die 25 Meter hohe Weihnachtstanne, die Krippe mit fast lebensgroßen Figuren, ein riesiger Adventskranz und die zwölf Meter hohe Weihnachtspyramide. Abfahrt in Ebermannstadt ist um 11 Uhr am Parkplatz "Oberes Tor", die Rückkehr ist für 23 Uhr gedacht. Anmeldung unter Telefon 09194/8943. red