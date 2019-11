Für die Fahrt in den Bayerischen Landtag zur Bamberger Abgeordneten Ursula Sowa (Grüne) sind noch Restplätze frei. Bei der Tagesfahrt am 27. November wird neben dem Bayerischen Landtag auch die 2019 fertiggestellte Öko-Mustersiedlung Prinz Eugen in München besucht. Anmeldung über oberfranken@ursula-sowa.de. Reservierungen für die Fahrten am 13. Mai 2020 sowie am 24. November 2020 sind ebenfalls bereits möglich. red