Fahrt für Senioren

Die Kultur- und Freizeitfreunde setzen im neuen Jahr ihre Seniorennachmittage fort. Die erste (ausgebuchte) Fahrt findet am Donnerstag, 9. Januar, statt. Ziel ist die Ortschaft Huppendorf, Abfahrt um 12.40 Uhr am Kunigundenweg, 12.50 Uhr am Birkenplatz/Angersiedlung und 13 Uhr am "Angerstübla". red