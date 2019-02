Fahrt endet in der Lauter

Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, fuhr eine 55-jährige BMW-Fahrerin von der Staatsstraße 2291 in die Kissinger Straße in Richtung Oberthulba ein. Kurz vor der Brücke über die "Lauter" überquerte ein Tier die Fahrbahn. Die Frau wich mit ihrem Fahrzeug nach links aus und kam von der Straße ab. Der Pkw kam in der Lauter zum Stehen. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Auch die Freiwillige Feuerwehr aus Oberthulba war im Einsatz. pol