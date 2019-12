Fahrt endet am Autohof

Ein 31-jähriger Slowene geriet am frühen Samstagmorgen in einer Kontrolle der Stadtsteinacher Polizei. Der Mann war mit seinem Kleintransporter samt Anhänger auf dem Weg zu einer Baustelle in Hamburg. Am Autohof Himmelkron war seine Fahrt jedoch beendet. Der Mann war nur im Besitz eines Führerscheins der Klasse B, der zum Führen eines Gespanns in dieser Größe nicht ausreichte. pol