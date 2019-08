Fahrt durchs Aurachtal nach Rennhofen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 18. August, eine ADFC-Sternfahrt durchs Aurachtal nach Rennhofen. Die Bahn bringt die Teilnehmer nach Erlangen, wo sie sich mit dem ADFC Forchheim treffen. Die Tour führt dann über Erlangen-Bruck auf dem Regnitztalweg und neben einer stillgelegten Bahnstrecke über Frauenaurach nach Herzogenaurach. Dort ist eine Kaffeepause eingeplant. An der Aurach entlang geht es an der Finkenmühle vorbei nach Rennhofen zur Mittagseinkehr. Dort treffen sie sich mit dem ADFC Erlangen. Der Rückweg führt über Emskirchen Richtung Herzogenaurach. Vor Ort biegen sie dann nach Norden ab, um dann in Obermembach im dortigen Biergarten eine Rast einzulegen. Anschließend geht es nach Erlangen zurück. Die Strecke ist etwa 65 Kilometer, leicht hügelig und geeignet für Tourenradler. Treffpunkt ist um 8.50 Uhr am Haupteingang des Bamberger Bahnhofs. Weitere Infos und Anmeldung bei Josef Schaumann, Telefon 0951/203805 (abends). Anmeldung ist erforderlich bis 16. August. red