Fahrt des Frauenkreises führt nach Amberg

Der Jahresausflug des katholischen Frauenkreises führt am Freitag, 7. Juni, nach Amberg. In der von Franziskanern betreuten Wallfahrtskirche auf dem Mariahilfberg im Hügelland feiern die Teilnehmer einen Gottesdienst. Für den Nachmittag ist eine Besichtigung der Glaskathedrale geplant. Anmeldungen nimmt Vorsitzende Roswitha Arnold, Telefon 09572/1083 oder Mail an Roswitha.Arnold1@gmail.com, entgegen. bkl