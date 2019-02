Fahrstreifenwechsel mit unguten Folgen

Das ging daneben: Eine 76-jährige Autofahrerin war am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Straße Schillerplatz in Richtung Frankenbrücke unterwegs. Sie benutzte die linke der zwei vorhandenen Fahrspuren. Als sie auf die rechte Spur wechselte, übersah sie einen bereits dort fahrenden Audi und streifte dessen vorderen Kotflügel. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 3000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. pol