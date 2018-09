Fahrsicherheitstraining für die Generation 60+

Ein Fahrsicherheitstraining kann dabei unterstützen, schwierige Situationen im Straßenverkehr deutlich besser einschätzen zu können und somit weiterhin sicher Auto zu fahren und selbstständig mobil zu bleiben. In einem speziellen Training des ADAC erfahren Personen der Generation 60+, wie sich das eigene Fahrzeug in schwierigen Verkehrssituationen verhält und mit welchen Maßnahmen man die Kontrolle behält. Die ADAC-Trainer gehen auch auf Fragen ein und geben wertvolle Tipps. Termin ist am Montag, 8. Oktober, von 9 bis 15 Uhr auf dem ADAC-Fahrsicherheitszentrum Nordbayern in Schlüsselfeld. Eine Anmeldung ist bis Montag, 24. September, im "Generationenzentrum" Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/734170 oder im Internet unter www.herzogenaurach.feripro.de möglich. red