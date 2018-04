Fahrsicherheit wird wieder trainiert

Die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer ist im Jahr 2017 in Oberfranken gestiegen. Jeder fünfte Getötete war ein Motorradfahrer. Die Kreisverkehrswacht bietet deshalb wieder ein Fahrsicherheitstraining an. Der diesjährigen Trainingsauftakt ist am Sonntag, 15. April, um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Kaeser. red