Bei einer Fahrübung kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall. Eine 17-jährige Fahrschülerin machte mit ihrem Fahrlehrer gegen 10 Uhr auf Höhe der Erdfunkstelle Fahrsicherheitsübungen. Bei einer Gefahrenbremsung verlor sie die Kontrolle über das Leichtkraftrad und stürzte. Die 17-Jährige verletzte sich dabei so sehr, dass sie vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Am Leichtkraftrad entstand bei dem Sturz ein Schaden von etwa 100 Euro. pol