Fahrschüler verursacht Unfall und fährt weiter

Während einer Fahrstunde am Mittwochnachmittag verursachte ein Lkw-Fahrschüler an einem Holzzaun Schaden im Wert von 300 Euro. Weder der Fahrschüler noch der 55-jährige Fahrlehrer bemerkten dies und fuhren weiter. Eine aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei , welche den Fahrlehrer sofort erreichte. Bei der Anzeigenaufnahme konnte ein Schaden an dem Lkw in Höhe 800 Euro festgestellt werden. Der Fahrlehrer muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.