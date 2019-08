Fahrschüler landet im Graben

Ein Fahrschüler, der am Donnerstag gegen 19.25 Uhr mit Motorrad von Haundorf in Richtung Beutelsdorf fuhr, ist aus unbekannten Gründen in einer lang gezogenen Linkskurve von der Fahrbahn nach rechts ins Bankett gekommen. Laut Polizei gelang es ihm nicht mehr, vom Bankett zurück auf die Fahrbahn zu steuern. Er fuhr in den Graben und stürzte mit seinem Motorrad. Der dahinter befindliche Fahrlehrer hatte keine Möglichkeiten, noch auf seinen Schüler einzuwirken. Der Krad-Fahrer kam leicht verletzt mit diversen Prellungen in die Chirurgie nach Erlangen. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Mann hätte am darauffolgenden Tag seine Motorradausbildung mit der Prüfung abgeschlossen. pol