Ein am Samstag gegen 23 Uhr in der Habergasse abgestelltes neongrünes Fahrrad konnte der Eigentümer am Sonntag um 5 Uhr nicht mehr auffinden. Das Rad hat einen Wert von etwa 300 Euro. Ein weiteres Rad wurde zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstagmorgen, 2 Uhr, an der Brücke bei der Konzerthalle geklaut. Das schwarze Herrenrad der Marke Focus hat einen Wert von 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-210 zu melden.