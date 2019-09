Die Codierung von Fahrrädern hat sich in den letzten Jahren als guter Diebstahlschutz erwiesen. Am Samstag, 21. September, von 10 bis 13 Uhr kann man sein Rad vom Allgemeinden Deutschen Fahrradclub (ADFC) im Neunkirchener Fahrradgeschäft "Radieschen" in der Fritz-Ritter-Straße 3 mit einem persönlichen Code versehen lassen. Kaufbeleg und Personalausweis sind mitzubringen. red