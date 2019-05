Die Codierung von Fahrrädern hat sich in den letzten Jahren als guter Diebstahlschutz erwiesen. Am Samstag, 25. Mai, 10 bis 13 Uhr, kann man sein Rad vom Fahrradclub ADFC in bei "Peter's Radlstadl" in der Forchheimer Straße 2 in Igensdorf mit einem Code versehen lassen. Bitte dazu Kaufbeleg und Personalausweis mitbringen. red