Fahrräder neben Autohaus gefunden

Auf einem Grundstück neben einem Autohaus in der Forchheimer Straße in Ebermannstadt sind Montagfrüh zwei Fahrräder gefunden worden. Es handelt sich um ein gelbes Mountainbike, Marke Merida/Prorider, mit 24-Gang-Kettenschaltung und um ein rotes Damenrad, Marke Continental mit Drei-Gang-Nabenschaltung. Die Geschädigten werden gebeten, sich mit der Stadt oder der Polizei Ebermannstadt in Verbindung zu setzen.