Fahrräder in Lichtenfels und Michelau gestohlen

Am Donnerstag zwischen 13 und 18.50 Uhr entwendete ein unbekannter Täter das schwarz-weiße Fahrrad der Marke Stevens, Typ X3, einer 49-Jährigen. Das Rad stand mit einem Spiralschloss gesichert an einem Maschendrahtzaun in der Mühlgasse in Lichtenfels. Es hatte noch einen Wert von etwa 200 Euro.

Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es am Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr in Michelau. Hier wurde das unversperrte schwarz-weiße Fahrrad der Marke Rixe, Typ Outback, einer 35-Jährigen vom Fahrradabstellplatz der Grund- und Hauptschule in der Bachstraße gestohlen. Dieses Fahrrad hatte noch einen Wert von circa 300 Euro.

Wer hat die Vorfälle beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei-Inspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen.