Fahrräder in Diebeshand

Gleich zwei E-Bikes der Marke Giant wurden zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, aus einer versperrten Tiefgarage in der Helmholtzstraße gestohlen. Die beiden schwarz/blauen Fahrräder waren versperrt, das Herrenrad hatte links einen Spiegel; an beiden Fahrrädern war eine Fahrradtasche angebracht, in der Fahrradhelme verstaut waren. Die beiden E-Bikes haben einen Zeitwert von rund 6000 Euro. Ein weiteres Fahrrad wurde zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen aus dem eingezäunten Bereich eines Fahrradabstellplatzes am Bamberger Klinikum gestohlen. Dabei handelt es sich um ein versperrt abgestelltes schwarzes Cube-Rennrad im Wert von knapp 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bamberg unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen.