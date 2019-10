Fahrräder im Wert von 2300 Euro gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwoch zwischen 7 und 16.15 Uhr ein grün-schwarzes E-Bike der Marke Cube, das an einem Baum in der Nähe der Sparkasse in der Bahnhofstraße versperrt abgestellt war. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es in der Nacht zum Mittwoch zwischen 19 und 14.30 Uhr. Hier wurde ein blau-schwarzes Fahrrad der Marke Rockstar, Typ Tsunami, im Wert von 300 Euro aus einer offen stehenden Garage im Rennleinsweg entwendet. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Fahrräder erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.