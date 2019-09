Fahrräder "getauscht"

Ein kurioser Diebstahl ereignete sich am Donnerstag in Bischofsheim. Eine Frau stellte gegen 17.45 Uhr in der Neustädter Straße ihr Fahrrad neben ihren Pkw, um es in diesen einzuladen. Nachdem sie noch ihre Autoschlüssel aus der Wohnung holen musste, beobachtete sie von ihrer Wohnung aus, wie ein unbekannter Mann mit Hund und einem Fahrrad an ihrem Damenrad stehen blieb. Als sie kurze Zeit später aus ihrem Anwesen kam, war ihr Zweirad weg und dafür stand das Winora-Rad des unbekannten Mannes da. pol