Die Pfarrei St. Leonhard Zeyern/Heilig-Kreuz Oberrodach lädt am Samstag, 6. Juli, zu ihrer Fahrradwallfahrt nach Vierzehnheiligen ein. Treffpunkt für die Pilger aus Zeyern ist um 7 Uhr vor der Pfarrkirche Zeyern. Die erste Gebetsstation beginnt um 7.15 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche Oberrodach. Danach erfolgt die Aussendung der Wallfahrer. Die nächsten Gebetsstationen sind in Küps und Lichtenfels. Abholung und Einzug der Wallfahrer erfolgen um 12.45 Uhr in Vierzehnheiligen. Dort nehmen die Pilger an einem Wallfahrtsamt teil. Nach dem feierlichen Auszug besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen, und gegen 15.30 Uhr ist die Rückfahrt mit dem Rad geplant. red