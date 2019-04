Ebensfeld vor 20 Stunden

Fahrradwallfahrt führt nach Bamberg

Zur Fahrradwallfahrt nach Bamberg am Samstag, 4. Mai, ist die Abfahrt um 6.30 Uhr an der Kirche in Ebensfeld. Gegen 8 Uhr frühstückt die Gruppe in Kemmern. Um 10 Uhr wird zusammen mit Domkapitular Nor...