Fahrradwallfahrt fällt Samstag aus

Die Fahrradwallfahrt der Pfarrei Ebensfeld findet aus organisatorischen Gründen nicht statt am Samstag, 4 .Mai. Dennoch sind alle eingeladen, mit mit der Pfarrgemeinde einen Gottesdienst um 10 Uhr im Bamberger Dom zu feiern. Die An- und Abreise müssen jedoch selbst organisiert werden. Bei weiteren Fragen kann man sich an Familie Zenk unter Tel. 09573/310488 wenden. red