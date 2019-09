Fahrradtour zum Naturfreundehaus

Der Forchheimer Fahrradclub ADFC unternimmt am Sonntag, 29. September, eine Radtour durch das Wiesent- und Leinleitertal bis Veilbronn. Dort geht es zu Fuß steil hinauf zum 60 Meter über der Ortschaft liegende Naturfreundehaus. Nach der Mittagspause und dem Abstieg nach Veilbronn führt der Heimweg nach Volkmannsreuth, Tiefenstürmig und Weigelshofen. Wem die bergige Rückfahrt zu anstrengend ist, kann eigenständig durch das Leinleiter- und Wiesenttal zurückfahren. Die 55 Kilometer lange Tour startet um 10 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. Sie ist bergig und für gut trainierte Tourenradler und Pedelec-Fahrer geeignet. Auf nicht motorisierte Radler wird Rücksicht genommen. red