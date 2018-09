Fahrradtour mit den "Klimapilgern"

Am Samstag, 22. September, findet erstmals von 15 bis circa 23 Uhr die "Nacht der Nachhaltigkeit" auf dem Designcampus Hofbrauhaus und bei den Coburger Diensten in der Ketschendorfer Straße 86 - 88 in Coburg statt. "Mitmachen. Mitreden. Einmischen" - unter diesem Motto vereinen zahlreiche Kultur-, Umwelt-, Mobilitäts-, soziale und Klimaschutzakteure aus Stadt und Landkreis Coburg ihre Kräfte, um die Gesellschaft ein Stück nachhaltiger zu machen. Wer sich bereits ab dem frühen Nachmittag mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen will, ist zur Teilnahme an einer Fahrradtour eingeladen: Die "Klimapilger" der Johanneskirche suchen verschiedene Orte in Stadt und Landkreis Coburg auf, die Tour endet schließlich am Designcampus Hofbrauhaus, wo es mit der "Nacht der Nachhaltigkeit" weitergehen kann. Weitere Infos zum Klimapilgern und der "Nacht der Nachhaltigkeit" gibt es auf www.makingculture.de. red