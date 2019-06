Der ADFC Obermain veranstaltet am Sonntag, 30. Juni, eine "Ladies Day Obermain"-Tour. Die Teilnehmerinnen radeln von Lichtenfels an der Steinach entlang nach Mitwitz. Dann geht es durch den Blaubeeren-Wald zur Mittagseinkehr. Die Tour geht auf der anderen Seite der Steinach zurück. Die Strecke ist rund 60 Kilometer lang, überwiegend flach. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof in Lichtenfels. Ansprechpartner ist Sonja Fischer, Telefonnummer 09574/2880552. red