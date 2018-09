Fahrradteile entwendet

Im Hotel Sonnenhügel in Reiterswiesen machte sich, in der Zeit von Sonntagmittag bis Dienstagvormittag, eine bisher unbekannte Person über das Fahrrad eines der Gäste her. Das dunkelblaue Herren-Treckingrad der Marke Hercules stand versperrt in der Tiefgarage des Hotels. Als der Besitzer abreisen wollte, stellte er fest, dass von seinem Rad der hochwertige Sattel "SC Lab 602 Ergolux active" und die Sattelstütze (Ritchey) verschwunden waren. Der Wert der gestohlenen Teile beläuft sich auf circa 170 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol