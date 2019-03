Fahrradstadtführung durch Erlangen

Nach dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte ab 1994 gelang in Erlangen eine beispielhafte Wandlung von einem ehemals militärisch genutzten Gelände in einen zivilen modernen Lebens- und Arbeitsraum - dem Stadtquartier Röthelheimpark. Am Sonntag, 24. März, bietet der Erlanger Tourismus- und Marketingverein um 15 Uhr eine Fahrradstadtführung durch das Areal an. Die Teilnehmer können sich gemeinsam mit der Stadtführerin per Fahrrad auf eine Erkundungstour durch das Stadtviertel zwischen Innenstadt und Reichswald begeben. Tickets sind direkt bei dem Stadtführer erhältlich. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der vor der "Uni-Kate" in der Artilleriestraße/Ecke Carl-Thiersch-Straße. red