Fahrradstadt Thema bei Podiumsdiskussion

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet in Kooperation mit der Initiative Radentscheid am Mittwoch, 29. Januar, eine Podiumsdiskussion zur Stadtratswahl unter dem Motto "Fahrradstadt Bamberg - quo vadis?". Beginn ist um 19 Uhr im Kapitelsaal von St. Stephan, Stephansplatz 5 in Bamberg. red