Fahrradsegnung am 1. Mai

Die erste Maiandacht des Jahres in der Talkirche findet am Mittwoch, 1. Mai, um 14 Uhr statt. Im Anschluss an die Andacht wird Pater Rudolf Götz die mitgebrachten Fahrräder vor der Kirche segnen und für eine gute, unfallfreie Fahrradsaison bitten. An allen weiteren Sonntagen im Mai finden dann ebenfalls Maiandachten in der Talkirche statt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. eik