Ein noch unbekannter Täter hat in der Woche vom 16. bis 27. August den Hinterreifen eines in der Groppstraße 9 in der Tiefgarage abgestellten Damenrads zerstochen. Die 78-jährige Besitzerin stellte den Schaden an ihrem blauen Rad nach ihrem Urlaub fest. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol